लाबुशेन हुए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर

लाबुशेन ने जून में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरों पर संघर्ष किया था, हालांकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे वनडे में बल्लेबाज़ी क्रम में नीचे भेजे जाने के बाद उन्होंने नाबाद 55 रन बनाए थे। लेकिन ट्रैविस हेड और मिचेल मार्श की वनडे टीम में वापसी और चयनकर्ताओं के युवा खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाने के कारण लाबुशेन टीम से बाहर हो गए हैं। साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी।

ज़िम्बाब्वे में मार्श टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि साउथ अफ़्रीका में वह और कमिंस कप्तानी की ज़िम्मेदारी साझा करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कमिंस कितने मैच खेलते हैं।

स्टेनलेक पाकिस्तान दौरे के लिए वनडे टीम का हिस्सा थे और रावलपिंडी में खेले गए मैच में उन्होंने सात साल से अधिक समय बाद अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। हालांकि, सीरीज़ में उनके एकमात्र मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था।

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चयनकर्ताओं ने वनडे और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच खिलाड़ियों को बांटने का फैसला नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ए टीम उसी समय भारत में होगी। इससे पहले संकेत दिए गए थे कि अगले साल की टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ खिलाड़ियों को भारत में चार दिवसीय मैचों में लाल गेंद से खेलने का मौक़ा दिया जा सकता है।

जॉनसन एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जो भारत जाएंगे। उन्हें ए टीम के सफ़ेद गेंद वाले चरण के लिए भी चुना गया है। भारत में तीन लिस्ट-ए मैच, साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ ख़त्म होने के बाद खेले जाएंगे।

ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ वनडे मैच 15, 18 और 20 सितंबर को हरारे में खेले जाएंगे। साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के मैच 24, 27 और 30 सितंबर को क्रमशः डरबन, जोहैनसबर्ग और पोटचेफ़स्ट्रूम में होंगे।

वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे की बात करें तो दो चार दिवसीय मैच पुडुचेरी में 22 से 25 सितंबर और 29 सितंबर से 2 अक्तूबर के बीच खेले जाएंगे। वनडे मैच भी पुडुचेरी में ही 6, 9 और 11 अक्तूबर को खेले जाएंगे।

ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ़्रीका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

ज़ेवियर बार्टलेट, ऐलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, पैट कमिंस (केवल साउथ अफ़्रीका, कप्तान), जोएल डेविस, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल मार्श, ऑली पीक, मैथ्यू रेनशॉ, बिली स्टेनलेक, मिचेल स्टार्क (केवल साउथ अफ़्रीका), ऐडम ज़ैम्पा

भारत ए के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ए की चार दिवसीय टीम

ब्रेंडन डॉजेट, जैक एडवर्ड्स, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, लियाम हैचर, कैंपबेल केलावे, सैम कॉन्स्टास, नेथन मकस्वीनी, टॉड मर्फ़ी, फर्गस ओ'नील, जॉश फ़िलिप, जाय रिचर्डसन, कोरी रॉकियोचोली, जेसन सांघा, लियाम स्कॉट

भारत ए के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ए की वनडे टीम