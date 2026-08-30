आक़िब नबी इंग्लिश काउंटी में सरी के साथ जुड़े

शनिवार को नबी को ज़रूरी वर्क वीज़ा की मंज़ूरी मिल गई और इसके बाद वह अगली उपलब्ध फ़्लाइट से इंग्लैंड रवाना भी हो गए। उम्मीद है कि वह बुधवार को द ओवल में यॉर्कशायर के ख़िलाफ़ सरी के चैंपियनशिप मैच से अपना डेब्यू करेंगे। संभावना है कि नबी 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ भारत A के चार दिवसीय मैचों से पहले भारत वापस भी लौट आएंगे।

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के चयनकर्ता 1 से 5 अक्तूबर तक श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप के लिए टीम चुनने से पहले राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से बात का इंतज़ार करेंगे। भारत A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच दूसरा मैच ईरानी कप के साथ ही होगा, इसलिए चयनकर्ताओं को दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों का संतुलन बनाना होगा। नबी इन दोनों में से किसी एक टीम के लिए खेल सकते हैं।

हालांकि, न्यूज़ीलैंड में दोनों टेस्ट वहां के गर्मियों के शुरुआती हिस्से में खेले जाने हैं। ऐसे में भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को लगा कि नबी के लिए इंग्लैंड की गर्मियों के बावजूद, वहां जैसी परिस्थितियों में मैच खेलना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।

नबी के लिए यह साल काफ़ी ख़ास रहा है। मार्च में वह जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पूरे सीज़न में 60 विकेट लिए, जिसमें फ़ाइनल में लिया गया पंजा भी शामिल था। उनके शिकार खिलाड़ियों में केएल राहुल, करुण नायर और आर स्मरण भी शामिल रहे। स्मरण ने उस सीज़न में सबसे ज़्यादा 950 रन बनाए थे।

अप्रैल में कई साल तक अनसोल्ड रहने के बाद नबी ने IPL में अपना डेब्यू किया। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में ख़रीदा था। उन्होंने कुल पांच मैच खेले, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए और उनका इकॉनमी रेट 11.46 का रहा।