आक़िब नबी इंग्लिश काउंटी में सरी के साथ जुड़े
जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ अगले हफ़्ते सरी के लिए तीन काउंटी मैच खेलेंगे, इसके बाद भारत A के साथ जुड़ने की उम्मीद
जम्मू-कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ आक़िब नबी अगले हफ़्ते से सरी के लिए तीन काउंटी मैच खेलने वाले हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी यह छोटी सी काउंटी पारी नवंबर में होने वाले भारत के न्यूज़ीलैंड टेस्ट दौरे के मद्देनज़र रखी गई होगी।
शनिवार को नबी को ज़रूरी वर्क वीज़ा की मंज़ूरी मिल गई और इसके बाद वह अगली उपलब्ध फ़्लाइट से इंग्लैंड रवाना भी हो गए। उम्मीद है कि वह बुधवार को द ओवल में यॉर्कशायर के ख़िलाफ़ सरी के चैंपियनशिप मैच से अपना डेब्यू करेंगे। संभावना है कि नबी 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ भारत A के चार दिवसीय मैचों से पहले भारत वापस भी लौट आएंगे।
इस बीच, जम्मू-कश्मीर के चयनकर्ता 1 से 5 अक्तूबर तक श्रीनगर में होने वाले ईरानी कप के लिए टीम चुनने से पहले राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से बात का इंतज़ार करेंगे। भारत A और ऑस्ट्रेलिया A के बीच दूसरा मैच ईरानी कप के साथ ही होगा, इसलिए चयनकर्ताओं को दोनों टीमों के बीच खिलाड़ियों का संतुलन बनाना होगा। नबी इन दोनों में से किसी एक टीम के लिए खेल सकते हैं।
नबी को श्रीलंका के टेस्ट दौरे के लिए भारत की टीम में आख़िरी समय पर शामिल किया गया था। जसप्रीत बुमराह को BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) से फ़िटनेस क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, जिसके बाद नबी को टीम में जगह मिली थी। हालांकि, दोनों टेस्ट में वह प्लेइंग XI में जगह नहीं बना सके थे। भारत ने दोनों मैचों में सिर्फ़ दो मुख्य तेज़ गेंदबाज़ों मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ उतरने का फ़ैसला किया था।
हालांकि, न्यूज़ीलैंड में दोनों टेस्ट वहां के गर्मियों के शुरुआती हिस्से में खेले जाने हैं। ऐसे में भारतीय टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं को लगा कि नबी के लिए इंग्लैंड की गर्मियों के बावजूद, वहां जैसी परिस्थितियों में मैच खेलना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
नबी के लिए यह साल काफ़ी ख़ास रहा है। मार्च में वह जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पूरे सीज़न में 60 विकेट लिए, जिसमें फ़ाइनल में लिया गया पंजा भी शामिल था। उनके शिकार खिलाड़ियों में केएल राहुल, करुण नायर और आर स्मरण भी शामिल रहे। स्मरण ने उस सीज़न में सबसे ज़्यादा 950 रन बनाए थे।
अप्रैल में कई साल तक अनसोल्ड रहने के बाद नबी ने IPL में अपना डेब्यू किया। दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में ख़रीदा था। उन्होंने कुल पांच मैच खेले, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए और उनका इकॉनमी रेट 11.46 का रहा।
हाल के दिनों में सरी के साथ कई भारतीय खिलाड़ी जुड़े हैं। साई सुदर्शन ने 2023 और 2024 में क्लब के साथ दो छोटे स्टिंट किए थे। इसी महीने की शुरुआत में सरी ने राजस्थान के बल्लेबाज़ महिपाल लोमरोर को छह मैचों के लिए साइन किया था। लेग स्पिनर राहुल चाहर भी इस समय क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं।
शशांक किशोर Cricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं।