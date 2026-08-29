कोहली से किया वादा पूरा करने के बाद अब आर्यन शर्मा की नज़र अगले क़दम पर

'विराट, आप मेरी प्रेरणा हैं। 2025 में मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते देखिए'

हाल ही में साउथ अफ़्रीका में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के फ़िनिशर और बाएं हाथ के स्पिनर रहे आर्यन ने अब मेलबर्न स्टार्स के साथ BBL का भी अनुभव हासिल कर लिया है। वह चेन्नई की MRF ऐकेडमी में लगे ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट कैंप में भी स्पिन के लिए मददगार परिस्थितियों में खेले।

आर्यन को पूरा भरोसा है कि अपनी सोच को सच करने यानी मैनिफ़ेस्टेशन की ताक़त ने ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया की नज़र में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

चेन्नई में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान Cricinfo से बात करते हुए आर्यन कहते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत ताक़तवर चीज़ है। अगर आपको किसी चीज़ पर सच्चा भरोसा है और आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हैं, तो आख़िर में आप उसे करके दिखा देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत ताक़तवर है और मैं इसे ज़्यादातर समय इस्तेमाल करता हूं। मुझे भरोसा था कि मैं 2025 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने हिसाब लगाया था कि उस साल मेरी उम्र 18 साल होगी। मेरे दिमाग़ में था कि मैं 18 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करूंगा और मुझे इस बात पर 100 प्रतिशत भरोसा था।"

आर्यन के पिता रमन शर्मा को भी अपने बेटे की क़ाबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह 2005 में पंजाब के होशियारपुर ज़िले से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। परिवार को संभालने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए, जिनमें कैब चलाना भी शामिल था। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आर्यन को क्रिकेट खेलने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया।

आप जादुई गेंदें तो फेंक सकते हैं, लेकिन उनसे कोई आउट नहीं हो रहा। इसलिए ऐसी चीज़ें सीखना, जैसे गेंद को कम घुमाने का हुनर। बल्ले से बस लगातार मेहनत करते रहना है। चेन्नई कैंप में सीखी चीज़ों पर आर्यन शर्मा

आर्यन कहते हैं, मुझे याद है, पापा आज भी बताते हैं कि जब वह ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो उनकी जेब में सिर्फ़ 1000 डॉलर थे। पापा ने बताया कि उनकी पहली नौकरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) में थी, जहां वह घर-घर जाकर लोगों से मिलते थे। वहां से उन्होंने कुछ समय कैब चलाई, फिर इलेक्ट्रिकल का काम किया और उसके बाद अपना माइग्रेशन कंसल्टेंट का बिज़नेस शुरू किया। अब वह काफ़ी अच्छा चल रहा है और पापा ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। यह सब पूरे परिवार के त्याग की वजह से हुआ है।"

"आज भी पापा मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बस यह देखना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और क़ामयाब होता रहूं। मेरी मां भी ऐसी ही हैं। मेरे दादा-दादी भी मेरे लिए सुबह जल्दी उठकर खाना तैयार करते रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी पूरी फ़ैमिली ने मेरे विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।"

इस साल फ़रवरी में अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच देखने के लिए रमन ने बुलावायो तक जाकर आर्यन को सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी। लेकिन लोकेशन ट्रैकर ऐप की वजह से उनका यह छोटा-सा सरप्राइज़ पहले ही खुल गया।

ऑस्ट्रेलिया वह सेमीफ़ाइनल इंग्लैंड से हार गया, लेकिन आर्यन के लिए वह मैच अच्छा रहा। उन्होंने नंबर 7 पर बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ़ 23 गेंदों में 34 रन बनाए।

आर्यन बताते हैं, "वह सच में आ गए थे। उन्होंने फ़्लाइट ली और मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझते। मेरे पास उनकी लोकेशन थी। मैंने देखा कि वह ज़िम्बाब्वे पहुंच चुके हैं और मैंने सोचा कि अच्छा, अब समझ आया क्या चल रहा है। हम मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन पापा वहां मेरे लिए मौजूद थे और मुस्कुरा रहे थे।"

2025 में भारत के ख़िलाफ़ चार दिन की सीरीज़ के दौरान आर्यन शर्मा • Albert Perez/Getty Images

आर्यन ख़ुद को एक "इमोशनल क्रिकेटर" बताते हैं। अपने पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ख़ुद को शांत और संतुलित रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करना शुरू किया था।

आर्यन कहते हैं, "मैं अपनी भावनाओं के साथ बहुत ऊपर-नीचे होता रहता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रीदवर्क मुझे हमेशा वापस सामान्य स्थिति में ले आता है और फिर मैं वहीं से दोबारा शुरुआत कर सकता हूं। अपनी सांसों को कंट्रोल करना और इस तरह की चीज़ें मेरे लिए बहुत मददगार रही हैं। मुझे लगता है कि इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है।"

BBL में स्टार्स के साथ खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टॉयनिस जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से सलाह लेना भी आर्यन के लिए दबाव को बेहतर तरीक़े से संभालने में काफ़ी मददगार रहा है।

आर्यन कहते हैं, "मैक्सी के पास सालों का अनुभव है और उन्हें अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है। उनमें ज़रा भी घमंड नहीं है। जब मैं बिग बैश के माहौल में आया, तो मेरे लिए सब कुछ नया था। स्टॉइन ने मुझे अपने साथ लिया। वह 17-18 साल के एक बच्चे से बात कर रहे थे और सच में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है, एक मैच के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूं।"

"उन्होंने मुझसे कहा कि वर्ल्ड कप में जो फ़िनिशर की भूमिका मुझे मिल रही है, उसे पूरी तरह अपनाओ। उन्होंने कहा कि अगर मैं उस रोल को अच्छी तरह निभा पाया, तो हर टीम मुझे चाहेगी। आप बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाज़ी करते हैं और अगर साथ में बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है।"

चेन्नई में आर्यन को अपनी बाएं हाथ की स्पिन को और निखारने का भी मौक़ा मिला। यहां धीमी गेंदबाज़ी के लिए मददगार परिस्थितियों में उन्होंने गैरी स्टेड की कोचिंग वाली आंध्रा रणजी टीम के ख़िलाफ़ एक प्रतिस्पर्धी माहौल में गेंदबाज़ी की।

आर्यन कहते हैं, "गेंदबाज़ी में मैं यह सीख रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से ख़ुद को कैसे बदल सकता हूं। आप जादुई गेंदें तो फेंक सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई आउट ही नहीं हो रहा तो उसका क्या फ़ायदा? इसलिए ऐसी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, जैसे गेंद को कम घुमाने का हुनर। बल्ले से बस लगातार मेहनत करते रहना है।"

"आप हर बार सही नहीं कर पाएंगे। कभी-कभी चीज़ें बहुत ख़राब भी दिखेंगी, लेकिन असली बात यह है कि आप आगे कैसे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट कैंप का मक़सद भी यही है। मैं इस मौक़े के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूं, क्योंकि विक्टोरिया में इस समय तापमान करीब पांच डिग्री है। इसलिए यहां आकर गर्मी में ट्रेनिंग करना और बाहर क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा है।"

ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के आने तक आर्यन की उम्मीद है कि वह शेफ़ील्ड शील्ड और BBL में अपना डेब्यू कर लें। लेकिन साथ ही वह ख़ुद को बहुत आगे की सोच में खोने से भी रोकना चाहते हैं।