हरमनप्रीत: एशियन गेम्स में पूरा देश क्रिकेट से एक और स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहा है

इन अहम प्रतियोगिताओं से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम की क्षमता पर पूरा भरोसा है। सोनी स्पोर्ट्स से बातचीत में उन्होंने कहा, "पिछले चार-पांच साल हमारे लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। हमने बेहतरीन और दबदबे वाला क्रिकेट खेला है, बड़ी टीमों को हराया है और कई सीरीज़ भी जीते हैं।"

पिछले साल महिला क्रिकेट विश्व कप जीतकर अपना पहला ICC ख़िताब हासिल करने के अलावा भारत ने 2025 में इंग्लैंड में T20 और वनडे सीरीज़ भी अपने नाम की थी। जुलाई में टीम ने लॉर्ड्स में खेला गया पहला महिला टेस्ट जीतकर इतिहास भी रचा था।

हरमनप्रीत को उम्मीद है कि टीम UAE और जापान में भी इसी लय को बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा, "बिलकुल, हमारी उम्मीद जीतने की ही है। हमारी टीम लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही है।"

"हम लॉर्ड्स की जीत के बाद यहां पहुंचे हैं और लगातार कई मुक़ाबले भी जीते हैं। टीम को सफलता का स्वाद मिल चुका है और अब वह और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करना चाहती है।"

हालांकि एशिया में भारत लंबे समय से सबसे मजबूत टीम रही है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 2024 एशिया कप में श्रीलंका ने चमारी अतापत्तू की अगुआई में भारत को हराकर ख़िताब अपने नाम किया था।

फिर भी हरमनप्रीत को विश्वास है कि भारतीय टीम इस बार ट्रॉफ़ी वापस जीत सकती है। उन्होंने कहा, "हमारी टीम में हर खिलाड़ी मैच और टूर्नामेंट जीतने की बात करता है। जब टीम का माहौल ऐसा हो तो प्रेरणा अपने आप मिलती है और हर टूर्नामेंट खेलने का उत्साह बढ़ जाता है।"

"यह टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम एकजुट होकर खेलेंगे और एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने की कोशिश करेंगे।"

एशिया कप में भारत अपना पहला मैच थाईलैंड के ख़िलाफ़ 30 अगस्त को खेलेगा। इसके बाद उन्हें तीन अगस्त को हॉन्ग कॉन्ग और पांच सितंबर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है।

हरमनप्रीत ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि यह (पाकिस्तान के ख़िलाफ़) बहुत दबाव वाला मैच होता है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपको कई चीज़ों से निपटना पड़ता है। हम लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैच जैसा दबाव कहीं और महसूस नहीं होता।"

भारतीय महिला टीम ने हांगझोउ एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता था। उस सफलता को दोहराने के लिए हरमनप्रीत बेहद उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा, "जब बात पदक की होती है तो प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। हम दिन-रात यही सोचते हैं कि पदक जीतने के बाद कैसा महसूस होगा और उसका जश्न कैसे मनाएंगे। पिछली बार हमने बेहद दबदबे वाला क्रिकेट खेला था और मुक़ाबले लगभग एकतरफ़ा रहे थे। इसलिए लोगों की उम्मीद होगी कि हम इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन करें।"