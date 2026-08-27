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ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में इंडिया ए की अगुवाई करेंगी अनुष्का और यास्तिका भाटिया

इंग्लैंड ए के ख़िलाफ़ T20 दल का हिस्सा रहने वालीं 16 वर्षीय दीया यादव को किसी भी दल में जगह नहीं मिली है

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 27, 2026, 1:17 PM (8 hrs ago)
Anushka Sharma came out attacking as an opener, South Africa vs India, 4th women's T20I, Johannesburg, April 25, 2026

Anushka Sharma ने भारत के लिए अब तक तीन T20I खेले हैं  •  Creimas for BCCI

ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ आगामी घरेलू मुक़ाबलों के लिए अनुष्का शर्मा इंडिया ए के T20 दल और यास्तिका भाटिया वनडे और बहुदिवसीय मुक़ाबले में दल की अगुवाई करेंगी। 23 वर्षीय अनुष्का ने जून में इंग्लैंड ए के ख़िलाफ़ भी इंडिया ए के T20 दल की अगुवाई की थी और इंडिया ए ने वो सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी। वनडे और चार दिवसीय मुक़ाबलों के लिए भी अनुष्का को उपकप्तान नियुक्त किया गया है।
WPL में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा और इंग्लैंड में इंडिया ए के लिए दो T20 खेलने वालीं 16 वर्षीय बल्लेबाज़ दीया यादव को ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ चयनित किसी भी दल में जगह नहीं मिली है। T20 दल में जिंतिमणि कलिता और सिमरन बहादुर तो तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर हैं।
पूर्व भारतीय अंडर-19 कप्तान निक्की प्रसाद को तीनों दल में चुना गया है। UK दौरे पर जून में वनडे में इंडिया ए की कप्तानी करने वालीं हरलीन देओल को वनडे दल में जगह नहीं मिली है। जबकि बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर अमनदीप कौर को पहली बार इंडिया ए का बुलावा आया है। 23 वर्षीय खिलाड़ी को सिर्फ़ वनडे दल में चुना गया है।
भारत के लिए दो टेस्ट खेल चुकीं शुभा सतीश को 29 सितंबर से 2 अक्तूबर तक धर्मशाला में खेले जाने वाले चार दिवसीय मुक़ाबले के लिए दल में शामिल किया गया है। 12, 15 और 17 सितंबर को न्यूचंडीगढ़ में तीन T20 मुक़ाबले खेले जाएंगे जबकि 20, 23 और 25 सितंबर को वनडे मुक़ाबले मोहाली के PCA स्टेडियम में खेले जाएंगे।

T20 के लिए इंडिया ए का दल

अनुष्का शर्मा (कप्तान), सायली सतघरे (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, सुजाता डे, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), श्वेता सहरावत, उमा छेत्री (विकेटकीपर), तनुजा कंवर, मिन्नु मणि, वैष्णवी शर्मा, जिंतिमणि कलिता, शबमन शकील, सिमरन दिल बहादुर

वनडे के लिए इंडिया ए का दल

यास्तिका भाटिया (कप्तान और विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, उमा छेत्री (विकेटकीपर), मिन्नु मणि, अमनदीप कौर, वैष्णवी शर्मा, सायली सतघरे, जिंतिमणि कलिता, शबनम शकील, अक्षिता भगत

बहुदिवसीय मुक़ाबले के लिए इंडिया ए का दल

यास्तिका भाटिया (कप्तान और विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा (उपकप्तान), शुभा सतीश, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, ममता माडीवाला (विकेटकीपर), सुश्री दिब्यादर्शिनी, शुचि उपाध्याय, वैष्णवी शर्मा, सायली सातघरे, जिंतिमणि कलिता, शबनम शकील, अक्षिता भगत
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