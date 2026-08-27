ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ में इंडिया ए की अगुवाई करेंगी अनुष्का और यास्तिका भाटिया

भारत के लिए दो टेस्ट खेल चुकीं शुभा सतीश को 29 सितंबर से 2 अक्तूबर तक धर्मशाला में खेले जाने वाले चार दिवसीय मुक़ाबले के लिए दल में शामिल किया गया है। 12, 15 और 17 सितंबर को न्यूचंडीगढ़ में तीन T20 मुक़ाबले खेले जाएंगे जबकि 20, 23 और 25 सितंबर को वनडे मुक़ाबले मोहाली के PCA स्टेडियम में खेले जाएंगे।

T20 के लिए इंडिया ए का दल

अनुष्का शर्मा (कप्तान), सायली सतघरे (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, सुजाता डे, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, शिप्रा गिरी (विकेटकीपर), श्वेता सहरावत, उमा छेत्री (विकेटकीपर), तनुजा कंवर, मिन्नु मणि, वैष्णवी शर्मा, जिंतिमणि कलिता, शबमन शकील, सिमरन दिल बहादुर

वनडे के लिए इंडिया ए का दल

यास्तिका भाटिया (कप्तान और विकेटकीपर), अनुष्का शर्मा (उपकप्तान), वृंदा दिनेश, प्रिया पुनिया, तनिषा सिंह, तेजल हसबनिस, निक्की प्रसाद, उमा छेत्री (विकेटकीपर), मिन्नु मणि, अमनदीप कौर, वैष्णवी शर्मा, सायली सतघरे, जिंतिमणि कलिता, शबनम शकील, अक्षिता भगत

बहुदिवसीय मुक़ाबले के लिए इंडिया ए का दल