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मजूमदार: भारत कुछ टूर्नामेंट जीतने के लिए काफ़ी भूखा है

भारतीय मुख्य कोच ने कहा कि वह आक्रामक क्रिकेट खेलने और अगले छह महीने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं

Vishal Dikshit
विशाल दीक्षित
Published: Aug 29, 2026, 6:01 PM (2 hrs ago)
Amol Muzumdar and Harmanpreet Kaur in an intense discussion, India vs Sri Lanka, 2nd Women's T20I, Visakhapatnam, December 23, 2025

Amol Muzumdar ने यह नहीं बताया कि रविवार को थाईलैंड के ख़िलाफ़ नंबर तीन पर कौन बल्लेबाज़ी करेगा  •  BCCI

हालिया T20 विश्व कप में सेमीफ़ाइनल तक पहुंचने में असफल रहने के बाद भारत इस समय चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और भारतीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार को टीम में सुधार की काफ़ी गुंजाइश दिख रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जीत की भूखी है और वह चाहते हैं कि टीम आक्रामक क्रिकेट खेले और अगले छह महीने के लिए एक टोन सेट करे क्योंकि आने वाले समय में भारत को तीन मल्टी-नेशन T20 टूर्नामेंट खेलने हैं, जिसमें दुबई में एशिया कप, अगले महीने जापान में एशियन गेम्स और अगले साल फ़रवरी में श्रीलंका में पहला चैंपियंस ट्रॉफ़ी संस्करण शामिल है।
एशिया कप में थाईलैंड के ख़िलाफ़ भारत के पहले मुक़ाबले से एक दिन पहले मजूमदार से विशेष तौर पर इस साल T20I में भारत के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया जिसमें 16 मुक़ाबलों में भारत को केवल सात में जीत मिली है और उनका जीत-हार का अनुपात 0.77 का रहा है जो कि पिछले T20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली वेस्टइंडीज़, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान से ही बेहतर रहा है।
मजूमदार ने कहा, "आप जिस फ़ॉर्म की बात कर रहे हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी समय पर हमें पता है कि इस टीम में सुधार की कितनी गुंजाइश है। हमें काफ़ी सुधार करना है। यह एक युवा दल है। मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान देंगे तो हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी आक्रामक क्रिकेट। और यहां से हम अगले छह महीने के लिए एक टोन सेट करने की कोशिश करेंगे।"
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ग्रुप काफ़ी ख़ास है। हमने ODI में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने जो टेस्ट मैच खेले हैं उनमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले पांच टेस्ट मैचों में हमने चार जीते हैं। वे जीत के लिए भूखी हैं। वे कुछ टूर्नामेंट जीतने के लिए भूखी हैं। हर टूर्नामेंट अहम होता है। इस सेट अप के लिए हर टूर्नामेंट अहम है। यह खिलाड़ी सफलता के लिए वास्तव में काफ़ी भूखी हैं। आप निकट भविष्य में इसे देखेंगे।"
जून में UK में हुए T20 विश्व कप में भारत को बड़ी टीमों (साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया) के ख़िलाफ़ हार का सामना करना पड़ा और इसकी वजह उनकी ख़राब फ़ील्डिंग, मध्य क्रम का न चल पाना, लगातार टीम में बदलाव और तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण द्वारा नियमित विकेट न झटक पाना रहा। मजूमदार ने कहा कि हाल ही में टीम ने बेंगलुरु में कैंप में हिस्सा लिया जहां उन्होंने फ़िटनेस और फ़ील्डिंग को लेकर काफ़ी मेहनत की और अब बारी अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की है।
उन्होंने कहा, "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में हमारा कैंप बेहतरीन था। यह 15 दिन का कैंप था जिसमें स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। हमने फ़िटनेस पर काफ़ी मेहनत की। हमने फ़ील्डिंग पर भी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत की। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ सुधार की गुंजाइश है। हम खेल के कुछ पहलुओं पर बारीकि से ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कैंप में इस पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक बतौर कोच मेरी बात है, मैं कैंप और कैंप के परिणाम से काफञी ख़ुश हूं। तैयारी काफ़ी अच्छी रही और अब हमें अपनी रणनीति को धरातल पर उतारना है।"
भारत खिलाड़ियों की चोट से भी ग्रसित रहा है है। पूजा वस्त्रकर, अमनजोत कौर, काश्वी गौतम, श्रेयंका पाटिल की चोटों से भी भारत का विश्व कप अभियान प्रभावित रहा और हाल ही में जेमिमाह रॉड्रिग्स द हंड्रेड में हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर हो गईं। चयनकर्ताओं ने रॉड्रिग्स की जगह पर प्रतिका रावल को दल में शामिल किया है लेकिन मजूमदार ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि रविवार को कौन नंबर तीन पर खेलेगा।
उन्होंने कहा, "हमने अभी प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा नहीं की है। अगर जेमिमाह की बात करें तो मैंने हमेशा कहा कि वह हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं। निश्चित तौर पर हम उन्हें मिस करेंगे। लेकिन उनकी रिकवरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैंगलोर में उनका रिहैब काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है। हां, हम उन्हें मिस करेंगे लेकिन कुछ ऐसी खिलाड़ी हैं जो टीम में आई हैं और मुझे विश्वास है कि वो अच्छा करेंगी। लेकिन, हम जेमिमाह को मिस करेंगे।"
Amol MuzumdarIndia WomenIND Women vs THA WomenWomen's Twenty20 Asia Cup

विशाल दीक्षित Cricinfo के सहायक एडिटर हैं।

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