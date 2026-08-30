शेफ़ाली के अर्धशतक और दीप्ति-नंदनी की गेंदबाज़ी से भारत ने थाईलैंड को रौंदा

भारत महिला 159/9 (शेफ़ाली वर्मा 64, प्रतिका रावल 22; सुलीपॉर्न लाओमी 3/26) ने थाईलैंड महिला 65 (नान्नापात कोंचारोएंकाई 41, दीप्ति शर्मा 3/0, नंदनी शर्मा 3/18) को 94 रनों से हराया

पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (19 रन, 10 गेंदें) और शेफ़ाली ने तेज़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े, हालांकि मांधना को निराशाजनक ढंग से रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद शेफ़ाली ने अकेले मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर चौके-छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने महज़ 36 गेंदों में 8 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 64 रनों की विस्फ़ोटक पारी खेली।

T20 में डेब्यू कर रहीं प्रतिका रावल ने भी 18 गेंदों में 22 रनों का उपयोगी योगदान दिया। एक समय भारत 11.2 ओवरों में दो विकेट के नुक़सान पर 108 रन बनाकर बेहद मज़बूत स्थिति में था, लेकिन इसके बाद थाईलैंड की स्पिनर सुलीपॉर्न लाओमी (3/26) और सुनीदा चतुरोंगरतना (2/31) ने मैच का रुख़ पलट दिया। भारत ने 108 से 137 के स्कोर के बीच महज 29 रनों पर अपने 6 अहम विकेट गंवा दिए, जिसमें हरमनप्रीत कौर (5), ऋचा घोष (0), दीप्ति (5), भारती फूलमाली (13), प्रेमा रावत (6) और नंदनी (1) शामिल थीं। अंत में क्रांति गौड़ (8 गेंदों में नाबाद 15) रन और श्री चरणी (नाबाद 6) ने 16 गेंदों में नाबाद 22 रन जोड़कर भारतीय टीम को 159/9 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही। पारी के पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ ने नटकान चंथाम (4) को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद नियमित अंतराल पर थाईलैंड के विकेट गिरते रहे। थाईलैंड की ओर से केवल विकेटकीपर बल्लेबाज़ नान्नापात कोंचारोएंकाई ही भारतीय आक्रमण का डटकर सामना कर सकीं। उन्होंने 48 गेंदों में 5 चौकों की मदद से संघर्षपूर्ण 41 रन बनाए।