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तीसरा मैच, ग्रुप बी (N), दुबई, August 30, 2026, महिला एशिया कप

भारत महिला की 94 रन से जीत

shafali-verma
प्लेयर ऑफ़ द मैच
शेफ़ाली वर्मा
, IND-W
64 (36)
shafali-verma
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
शेफ़ाली वर्मा
, IND-W
104.43 ptsप्रभाव
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शेफ़ाली के अर्धशतक और दीप्ति-नंदनी की गेंदबाज़ी से भारत ने थाईलैंड को रौंदा

लड़खड़ाती बल्लेबाज़ी के बावजूद भारत का एशिया कप में जीत से आगाज़

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 30, 2026, 5:57 PM (1 hr ago)
Deepti Sharma made inroads into the opposition line-up, India vs Thailand, Women's T20 Asia Cup, Dubai, August 30, 2026

दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाज़ी की  •  Asian Cricket Council

भारत महिला 159/9 (शेफ़ाली वर्मा 64, प्रतिका रावल 22; सुलीपॉर्न लाओमी 3/26) ने थाईलैंड महिला 65 (नान्नापात कोंचारोएंकाई 41, दीप्ति शर्मा 3/0, नंदनी शर्मा 3/18) को 94 रनों से हराया
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में जीत से आगाज़ करते हुए थाईलैंड को एकतरफ़ा अंदाज में 94 रनों से हरा दिया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज़ी के लिए बुलाई गई भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज़ शेफ़ाली वर्मा की आतिशी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 159 रन बनाए। जवाब में दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा की सधी और धारदार आक्रमण के सामने थाईलैंड की पूरी टीम 16.1 ओवर में महज 65 रनों पर ढेर हो गई।
पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी भारतीय टीम को स्मृति मंधाना (19 रन, 10 गेंदें) और शेफ़ाली ने तेज़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े, हालांकि मांधना को निराशाजनक ढंग से रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद शेफ़ाली ने अकेले मोर्चा संभाला और मैदान के चारों ओर चौके-छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने महज़ 36 गेंदों में 8 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 64 रनों की विस्फ़ोटक पारी खेली।
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T20 में डेब्यू कर रहीं प्रतिका रावल ने भी 18 गेंदों में 22 रनों का उपयोगी योगदान दिया। एक समय भारत 11.2 ओवरों में दो विकेट के नुक़सान पर 108 रन बनाकर बेहद मज़बूत स्थिति में था, लेकिन इसके बाद थाईलैंड की स्पिनर सुलीपॉर्न लाओमी (3/26) और सुनीदा चतुरोंगरतना (2/31) ने मैच का रुख़ पलट दिया। भारत ने 108 से 137 के स्कोर के बीच महज 29 रनों पर अपने 6 अहम विकेट गंवा दिए, जिसमें हरमनप्रीत कौर (5), ऋचा घोष (0), दीप्ति (5), भारती फूलमाली (13), प्रेमा रावत (6) और नंदनी (1) शामिल थीं। अंत में क्रांति गौड़ (8 गेंदों में नाबाद 15) रन और श्री चरणी (नाबाद 6) ने 16 गेंदों में नाबाद 22 रन जोड़कर भारतीय टीम को 159/9 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थाईलैंड की शुरुआत बेहद ख़राब रही। पारी के पहले ही ओवर में क्रांति गौड़ ने नटकान चंथाम (4) को बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद नियमित अंतराल पर थाईलैंड के विकेट गिरते रहे। थाईलैंड की ओर से केवल विकेटकीपर बल्लेबाज़ नान्नापात कोंचारोएंकाई ही भारतीय आक्रमण का डटकर सामना कर सकीं। उन्होंने 48 गेंदों में 5 चौकों की मदद से संघर्षपूर्ण 41 रन बनाए।
नान्नापात के अलावा थाईलैंड की अन्य कोई भी बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सकी। टीम की 8 बल्लेबाज तो 6 रन या उससे कम के निजी स्कोर पर आउट हुईं। भारतीय गेंदबाज़ों ने थाईलैंड की बल्लेबाज़ो को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया दीप्ति ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए महज़ 1.1 ओवर में एक मेडेन ओवर फेंकते हुए बिना कोई रन दिए 3 विकेट झटके। नंदनी ने भी शानदार विविधता दिखाते हुए 4 ओवरों में 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, वहीं बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने 3 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट चटकाए।
Shafali VermaDeepti SharmaThailand WomenIndia WomenIND Women vs THA WomenWomen's Twenty20 Asia Cup

जीत की संभावना
IND-W 100%
IND-Wथाईलैंड
100%50%100%IND-W पारीथाईलैंड पारी

ओवर 17 • थाईलैंड 65/10

नान्नापात कोंचारोएंकाई c †ऋचा b दीप्ति 41 (48b 5x4 0x6 71m) SR: 85.41
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भारत महिला की 94 रन से जीत
मैच कवरेजसब देखें
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