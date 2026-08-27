दिनुशा के दो शतकों से श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट कराया ड्रॉ

श्रीलंका 290 और 429 पर 9 (दिनुशा 133*, सूर्याबंडारा 92, कामिंडु 55, नुवंता 46, जाडेजा 3-94 ) ने भारत 503 पर 9 पारी घोषित (पड़िक्कल 117, जुरेल 115*, असिता 4-106) के ख़िलाफ़ मैच ड्रॉ किया

हालांकि दिनुशा और केशरा नुवंता ने पहले सत्र में भारत के लिए परेशानी खड़ी कीं और दिनुशा ने शतक जड़ते हुए श्रीलंका के लिए उम्मीदों को जगा दिया। पहली पारी में शतक जड़ने वाले दिनुशा ने दूसरी पारी में भी शतक अपने नाम किया और मैच में भारत के जीतने की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

पहले सत्र में दिनुशा और नुवंता दोनों डटे रहे और भारतीय गेंदबाज़ों को एक भी विकेट हासिल नहीं करने दिया। हालांकि अगले सत्र में भारत ने नुवंता और प्रभात जयसूर्या का विकेट निकाला लेकिन श्रीलंका ने मात्र 54 रन बनाते हुए भारत को अन्य विकेट नहीं दिए।

तीसरे सत्र में श्रीलंका को लहिरु कुमारा के रूप में झटका लगा जब रवींद्र जाडेजा की गेंद पर शॉर्ट लेग पर यशस्वी जायसवाल ने गोता लगाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। लेकिन अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाज़ी करने आए असिता फ़र्नांडो ने दिनुशा का साथ दिया और श्रीलंका अपनी बढ़त को 200 के पार ले गया।

यहां से भारत के लिए श्रीलंका को ऑलआउट करने के बावजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करना काफ़ी कठिन प्रतीत होने लगा। क्योंकि समय बीतने के साथ ही दिन के खेल के शेष ओवर भी लगातार कम होते जा रहे थे। श्रीलंका की बढ़त जब 216 रन थी तब दोनों टीमों ने हाथ मिलाने का फ़ैसला किया और इसी के साथ यह मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया।