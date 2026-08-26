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स्टंप्स4:15 AM पर मैच शुरू
दूसरा टेस्ट, कोलंबो (SSC), August 23 - 27, 2026, भारत का श्रीलंका दौरा
भारत Flagभारत
503/9d
श्रीलंका Flagश्रीलंका
(72.4 ov) (fo) 290 & 229/6

दिन 4 - श्रीलंका 16 रन से आगे

मौजूदा RR: 3.15
 • पिछले 10 ओवर (RR): 11/1 (1.10)
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सूर्याबंदारा और कामिंडु के अर्धशतकों के बावजूद भारत मैच में आगे

सूर्याबंदारा और कामिंडु के अर्धशतकों ने श्रीलंका की वापसी करा दी थी लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने आख़िरी सेशन में कमाल की गेंदबाज़ी की

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 26, 2026, 11:51 AM (5 hrs ago)
Shubman Gill and Manav Suthar appeal for lbw unsuccessfully for an lbw, Sri Lanka vs India, 2nd Test, Colombo, 3rd day, August 25, 2026

सुथार ने चौथे दिन के आख़िरी सेशन में दो अहम विकेट लिए  •  AFP/Getty Images

श्रीलंका 290 (दिनुशा 103, सूर्याबंदारा 80, प्रसिद्ध कृष्णा 3-52, सुथार 3-85) और (फॉलोऑन) 229/6 (सूर्याबंदारा 92, कामिंडु 55, सुथार 2-81) की भारत 503/9 पारी घोषित पर 16 रनों की बढ़त
भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम अपनी पकड़ पूरी तरह मज़बूत कर चुकी है। चौथे दिन का खेल ख़त्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में छह विकेट के नुक़सान पर 229 रन बना लिए हैं। पहली पारी में 213 रनों की विशाल बढ़त हासिल करने के बाद भारत ने मेज़बान टीम को फ़ॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया था।
हालांकि पसिंदु सूर्याबंदारा की अगुवाई में दूसरी पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों ने वापसी की पुरज़ोर कोशिश की, लेकिन आख़िरी सत्र में भारतीय गेंदबाज़ों ने शिकंजा कसते हुए मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। श्रीलंका के पास अब महज़ 16 रनों की मामूली बढ़त है और उसके हाथ में सिर्फ़ चार विकेट बाक़ी हैं।
दिन की शुरुआत में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी (265-8) को आगे बढ़ाया, लेकिन डेब्यू कर रहे ऑफ़ स्पिनर सारांश जैन ने पुछल्ले बल्लेबाज़ों को जल्दी समेटते हुए दो अहम विकेट निकाले और श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई। 211 रनों की विशाल बढ़त के दम पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फ़ॉलोऑन खेलने के लिए मैदान पर उतारा।
दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने अपनी एक सटीक और तीखी बाउंसर पर सलामी बल्लेबाज़ लहिरू उदारा को छकाते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कामिल मिशारा और सूर्यबंदारा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने संभलकर बल्लेबाज़ी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। जब यह जोड़ी खतरनाक दिख रही थी, तभी 68 के कुल स्कोर पर रवींद्र जाडेजा की फिरकी काम आई और उन्होंने मिशारा को पगबाधा (LBW) आउट कर साझेदारी का अंत किया।
मिशारा के आउट होने के बाद कामिंडु मेंडिस क्रीज़ पर आए और उन्होंने आक्रामक अंदाज़ में रन बनाना शुरू किया। कामिंडु ने भारतीय स्पिनरों, ख़ासकर मानव सुथार को निशाना बनाते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स जड़े। उन्होंने 55 रनों की तेज़तर्रार पारी खेली और सूर्याबंदारा के साथ मिलकर 79 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की।
इस साझेदारी ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने शॉर्ट-पिच गेंद की रणनीति अपनाई। कृष्णा ने राउंड द विकेट से ओवर द विकेट आकर कोण बदला और कामिंडु को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया। गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और स्क्वॉयर लेग से पीछे दौड़ते हुए गिल ने एक दर्शनीय कैच लपका।
एक छोर पर टिके सूर्याबंदारा ने टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया। उन्होंने जाडेजा के ख़िलाफ़ इनसाइड-आउट शॉट लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और स्वीप व रिवर्स-स्वीप का शानदार इस्तेमाल किया। चायकाल तक श्रीलंका को 199/3 तक पहुंचाने वाले सूर्याबंदारा शतक के क़रीब पहुंच गए थे।
हालांकि चाय के बाद 92 के निजी स्कोर पर सुथार की चतुराई भरी गेंद पर वह चकमा खा गए। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने सुथार को पहले ही आगाह किया था कि बल्लेबाज़ बाहर निकल सकता है। सुथार ने गेंद को ऑफ़ स्टंप से काफी बाहर लूप कराया और पंत ने तेज़ी से स्टंपिंग करते हुए सूर्याबंदारा की 92 रनों की उम्दा पारी का अंत किया।
इससे पहले धनंजय डी सिल्वा (21) दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से आउट हुए, जब सुथार की गेंद उनके पैड से लगकर सिली गली में खड़े देवदत्त पड़िक्कल के हाथों में चली गई। सूर्याबंदारा के आउट होने के बाद सारांश जैन ने एक बार फिर शानदार गेंदबाज़ी की। उन्होंने बाएं हाथ के निरोशन डिकवेला को राउंड द विकेट आकर कोण के साथ अंदर आती गेंद पर पगबाधा आउट किया। डिकवेला ने DRS का सहारा लिया, लेकिन बॉल-ट्रैकिंग में गेंद साफ़ तौर पर लेग स्टंप से टकराती दिखी।
दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका 229/6 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा है। पिच से स्पिनरों को अनियमित उछाल और टर्न मिल रहा है। पांचवें दिन के पहले सत्र में भारतीय गेंदबाज़ों का लक्ष्य बाक़ी बचे चार विकेट जल्द से जल्द चटकाकर एक छोटे लक्ष्य को हासिल करना और मैच में बड़ी जीत दर्ज करना होगा।
Pasindu SooriyabandaraSaransh JainSri LankaIndiaSri Lanka vs IndiaIndia tour of Sri Lanka

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