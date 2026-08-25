दिनुशा और सूर्याबंदारा की बदौलत श्रीलंका ने दिखाया थोड़ा फाइटबैक

भारत 503 पर 9 पारी घोषित (पड़िक्कल 117, जुरेल 115*, पंत 63, असिता 4-106) श्रीलंका 265/8 (दिनुशा 85*, सूर्याबंदारा 80 सुथार 3-47, प्रसिद्ध 3-83) से 238 रन आगे

श्रीलंका अभी भी फ़ॉलो ऑन बचाने से 38 रन पीछे है और इसके लिए ही दिनुशा का प्रयास जारी था। चौथे दिन की शुरुआत होने पर जहां भारत की कोशिश उन्हें जल्दी समेटने की होगी तो वहीं दिनुशा और कुमारा कोशिश करेंगे कि सबसे पहले फ़ॉलो ऑन के ख़तरे को दूर किया जाए।

श्रीलंका ने दूसरे दिन के अंत में ही दो विकेट गंवा दिए थे और तीसरे दिन की शुरुआत में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें तीसरा झटका दिया। डेब्यू टेस्ट खेल रहे कामिल मिशारा काफ़ी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे लेकिन प्रसिद्ध की एक पटकी हुई गेंद पर असहाय नजर आए। जब तक वह समझ पाए कि इस गेंद को खेलें या छोड़ें तब तक बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा चुकी थी। केवल 35 के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंकाई पारी के बिखरने का काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा था।

हालांकि, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे पसिंदु सूर्याबंदारा ने कामिंडू मेंडिस के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की शुरुआत की। इस साझेदारी ने लंबे समय तक भारतीय गेंदबाज़ों को परेशान किया। इन दोनों ने मिलकर लगभग 20 ओवरों तक भारत को विकेट से दूर रखा। लेकिन लंच होने से ठीक पहले प्रसिद्ध वापस आए और एक शॉर्ट पिच गेंद पर मेंडिस को अपना शिकार बना लिया। इसके साथ ही 87 रनों की यह साझेदारी समाप्त हुई। लंच के बाद लगभग 40 मिनट तक खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाया।

Pasindu Sooriyabandara ने क्रीज़ की गहराई का किया पूरा इस्तेमाल • Getty Images

दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मानव सुथार ने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डीसिल्वा के बल्ले का बाहरी किनारा हासिल किया और स्लिप में केएल राहुल ने एक अच्छे कैच को पूरा करते हुए डीसिल्वा को वापस जाने पर मज़बूर किया। सूर्याबंदारा एक छोर से काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज़ी कर रहे थे और पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे। अपने दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने पहला पचासा जड़ दिया था।

शायद ही कोई भारतीय गेंदबाज़ ऐसा रहा जिसने इस युवा बल्लेबाज़ को परेशान किया हो। लेकिन गेंद को विकेट के पीछे दिशा दिखाने के प्रयास में वह क्लीन बोल्ड हुए। अपनी पूरी पारी में ही उन्होंने क्रीज़ में डीप जाकर गेंद को स्क्वायर दिशा में धकेलते हुए रन बनाए, लेकिन इस बार जाडेजा की गेंद पर वह चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं।