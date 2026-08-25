दिनुशा और सूर्याबंदारा की बदौलत श्रीलंका ने दिखाया थोड़ा फाइटबैक
सुथार और प्रसिद्ध ने चटकाए 3-3 विकेट, अब भी टेस्ट में भारत की स्थिति काफ़ी मज़बूत
भारत 503 पर 9 पारी घोषित (पड़िक्कल 117, जुरेल 115*, पंत 63, असिता 4-106) श्रीलंका 265/8 (दिनुशा 85*, सूर्याबंदारा 80 सुथार 3-47, प्रसिद्ध 3-83) से 238 रन आगे
भारत के ख़िलाफ़ कोलंबो में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका के बल्लेबाज़ों ने काफ़ी धैर्य दिखाया और भारतीय गेंदबाज़ों का डटकर सामना किया। बारिश ने तीसरे दिन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लगभग डेढ़ घंटे का खेल बर्बाद हुआ। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका का स्कोर 265/8 है और वे अभी भारत के पहली पारी के स्कोर से 238 रन पीछे हैं। श्रीलंका के लिए सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर नाबाद हैं और लाहिरू कुमारा के साथ नौवें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी कर चुके हैं।
श्रीलंका अभी भी फ़ॉलो ऑन बचाने से 38 रन पीछे है और इसके लिए ही दिनुशा का प्रयास जारी था। चौथे दिन की शुरुआत होने पर जहां भारत की कोशिश उन्हें जल्दी समेटने की होगी तो वहीं दिनुशा और कुमारा कोशिश करेंगे कि सबसे पहले फ़ॉलो ऑन के ख़तरे को दूर किया जाए।
श्रीलंका ने दूसरे दिन के अंत में ही दो विकेट गंवा दिए थे और तीसरे दिन की शुरुआत में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें तीसरा झटका दिया। डेब्यू टेस्ट खेल रहे कामिल मिशारा काफ़ी अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे लेकिन प्रसिद्ध की एक पटकी हुई गेंद पर असहाय नजर आए। जब तक वह समझ पाए कि इस गेंद को खेलें या छोड़ें तब तक बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के दस्तानों में समा चुकी थी। केवल 35 के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंकाई पारी के बिखरने का काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा था।
हालांकि, अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे पसिंदु सूर्याबंदारा ने कामिंडू मेंडिस के साथ मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की शुरुआत की। इस साझेदारी ने लंबे समय तक भारतीय गेंदबाज़ों को परेशान किया। इन दोनों ने मिलकर लगभग 20 ओवरों तक भारत को विकेट से दूर रखा। लेकिन लंच होने से ठीक पहले प्रसिद्ध वापस आए और एक शॉर्ट पिच गेंद पर मेंडिस को अपना शिकार बना लिया। इसके साथ ही 87 रनों की यह साझेदारी समाप्त हुई। लंच के बाद लगभग 40 मिनट तक खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाया।
दूसरे सेशन की शुरुआत में ही मानव सुथार ने श्रीलंका के कप्तान धनंजय डीसिल्वा के बल्ले का बाहरी किनारा हासिल किया और स्लिप में केएल राहुल ने एक अच्छे कैच को पूरा करते हुए डीसिल्वा को वापस जाने पर मज़बूर किया। सूर्याबंदारा एक छोर से काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज़ी कर रहे थे और पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहे थे। अपने दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने पहला पचासा जड़ दिया था।
शायद ही कोई भारतीय गेंदबाज़ ऐसा रहा जिसने इस युवा बल्लेबाज़ को परेशान किया हो। लेकिन गेंद को विकेट के पीछे दिशा दिखाने के प्रयास में वह क्लीन बोल्ड हुए। अपनी पूरी पारी में ही उन्होंने क्रीज़ में डीप जाकर गेंद को स्क्वायर दिशा में धकेलते हुए रन बनाए, लेकिन इस बार जाडेजा की गेंद पर वह चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं।
विकेटकीपर बल्लेबाज़ निरोशन डिकवेला खाता खोले बिना ही पवेलियन लौटे जिससे श्रीलंका का स्कोर 173/7 हो गया। दिनुशा ने यहां ऑफ़ स्पिनर केशरा नुवंता के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 57 रन जोड़ डाले। अहम बात ये रही कि इस साझेदारी में 137 गेंदें खेली गईं। 230 के स्कोर पर नुवंता आउट हुए तो इसके बाद दिनुशा को कुमारा के रूप में नया जोड़ीदार मिला। इस साझेदारी में भी अब तक 92 गेंदों का सामना कर लिया गया है। ख़राब रोशनी और बारिश के आ जाने के कारण लगभग एक घंटे पहले ही दिन का खेल समाप्त कर दिया गया।
नीरज पाण्डेय Cricinfo हिंदी में एसोसिएट सब-एडिटर हैं। @Messikafan