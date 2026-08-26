आबिद मुश्ताक़ की बेहतरीन गेंदबाज़ी से नॉर्थ ज़ोन दलीप ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल में

नॉर्थ ज़ोन 251 (कंबोज 60, बदोनी 51, देशपांडे 4-57, कोटियान 4-72) और 222 (बदोनी 50, कोटियान 4-46, मुलानी 4-78) ने वेस्ट ज़ोन 187 (मुलानी 52, मुश्ताक़ 5-39, अर्शदीप 3-53) और 234 (मुशीर 96, गायकवाड़ 66, मुश्ताक़ 4-60) को 52 रन से हराया

चौथे दिन के आखिर में वेस्ट ज़ोन 211 रन पर चार विकेट के साथ मजबूत स्थिति में था, जब मुशीर ख़ान और गायकवाड़ के बीच शतकीय साझेदारी ने उन्हें मैच में आगे कर दिया था। लेकिन मुश्ताक़ ने आख़िरी दिन की दूसरी गेंद पर ही तनुष कोटियान को आउट कर दिया। गेंद नीची रही, बल्लेबाज़ के डिफे़ंस को मात दिया और मिडिल स्टंप से जा टकराई।

Victory for North Zone



They bowl West Zone out for 234 to win by 52 runs and enter the semis



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इसके बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 123 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रखने वाले तुषार देशपांडे ने 17 गेंदों तक डटकर सामना किया, लेकिन मुश्ताक़ के तीसरे ओवर में आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में आउट हो गए। स्लिप में अब्दुल समद ने उनका बेहतरीन कैच लपका।

तीन गेंद बाद ही मुक़ाबला खत्म हो गया, जब उर्विल पटेल 25 रन पर सिंधु की बाएं हाथ की स्पिन के ख़िलाफ़ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में LBW हो गए। अगर उनके पास रिव्यू बचा होता तो इस फ़ैसले को बदला जा सकता था।