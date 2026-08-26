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क्वार्टर फ़ाइनल, BCCI CEG ग्राउंड, August 23 - 26, 2026, दलीप ट्रॉफ़ी

नॉर्थ ज़ोन की 52 रन से जीत

abid-mushtaq
प्लेयर ऑफ़ द मैच
आबिद मुश्‍ताक़
, नॉर्थ ज़ोन
5/39 & 4/60
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आबिद मुश्ताक़ की बेहतरीन गेंदबाज़ी से नॉर्थ ज़ोन दलीप ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल में

आख़िरी दिन सिर्फ़ 6.3 ओवरों के खेल में ही मैच समाप्त हो गया

Shashank Kishore
शशांक किशोर
Published: Aug 26, 2026, 6:19 AM (10 hrs ago)
Abid Mushtaq bagged 5 for 39 in the first innings, North Zone vs West Zone, Duleep Trophy 2026-27, 2nd day, Bengaluru, August 24, 2026

मुश्ताक़ ने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में नौ विकेट लिए  •  Ekanth/Jiostar India Pvt Ltd

नॉर्थ ज़ोन 251 (कंबोज 60, बदोनी 51, देशपांडे 4-57, कोटियान 4-72) और 222 (बदोनी 50, कोटियान 4-46, मुलानी 4-78) ने वेस्ट ज़ोन 187 (मुलानी 52, मुश्ताक़ 5-39, अर्शदीप 3-53) और 234 (मुशीर 96, गायकवाड़ 66, मुश्ताक़ 4-60) को 52 रन से हराया
जम्मू-कश्मीर के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर अबिद मुश्ताक़ ने नौ विकेट लेकर दलीप ट्रॉफ़ी के क्वार्टर फ़ाइनल में नॉर्थ ज़ोन को वेस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ 52 रन की शानदार जीत दिला दी।
BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेले गए मुक़ाबले के आख़िरी दिन की शुरुआत बेहद रोमांचक हुई, जहां सभी नतीजे संभव थे। वेस्ट ज़ोन को 67 रन की जरूरत थी, जबकि नॉर्थ ज़ोन को तीन विकेट चाहिए थे। लेकिन मुश्ताक़ और निशांत सिंधु ने निचले क्रम को समेटने में सिर्फ 6.3 ओवर लिए।
चौथे दिन के आखिर में वेस्ट ज़ोन 211 रन पर चार विकेट के साथ मजबूत स्थिति में था, जब मुशीर ख़ान और गायकवाड़ के बीच शतकीय साझेदारी ने उन्हें मैच में आगे कर दिया था। लेकिन मुश्ताक़ ने आख़िरी दिन की दूसरी गेंद पर ही तनुष कोटियान को आउट कर दिया। गेंद नीची रही, बल्लेबाज़ के डिफे़ंस को मात दिया और मिडिल स्टंप से जा टकराई।
इसके बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 123 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रखने वाले तुषार देशपांडे ने 17 गेंदों तक डटकर सामना किया, लेकिन मुश्ताक़ के तीसरे ओवर में आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में आउट हो गए। स्लिप में अब्दुल समद ने उनका बेहतरीन कैच लपका।
तीन गेंद बाद ही मुक़ाबला खत्म हो गया, जब उर्विल पटेल 25 रन पर सिंधु की बाएं हाथ की स्पिन के ख़िलाफ़ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में LBW हो गए। अगर उनके पास रिव्यू बचा होता तो इस फ़ैसले को बदला जा सकता था।
मुश्ताक और सिंधु के अलावा नॉर्थ ज़ोन को अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी मदद दी। क़रीब एक साल में अपने पहले लाल गेंद के मैच में उन्होंने चार विकेट लिए। इनमें से तीन विकेट पहली पारी में आए, जब अर्शदीप ने दोनों तरफ़ की अपनी लेट स्विंग से वेस्ट ज़ोन के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को परेशान किया।
उनके नए गेंद के साथी अंशुल कंबोज ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 60 रन बनाकर नॉर्थ ज़ोन की पारी को संभाला और टीम को 161 रन पर सात विकेट की मुश्किल स्थिति से 251 रन तक पहुंचाया। इसके बाद पुरानी गेंद से उन्होंने मुंबई की जोड़ी शम्स मुलानी और कोटियान को लगातार गेंदों पर आउट किया और नॉर्थ ज़ोन को 64 रन की बढ़त दिलाने में मदद की। इस बढ़त को आयुष बदोनी की मैच में लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी ने और मजबूत किया।
नॉर्थ ज़ोन अब पहले सेमीफ़ाइनल में तिलक वर्मा की अगुवाई वाली साउथ ज़ोन से खेलेगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को हराने वाला ईस्ट ज़ोन, दूसरे सेमीफ़ाइनल में मौज़ूदा चैंपियन सेंट्रल ज़ोन से भिड़ेगा। दोनों मुक़ाबले 30 अगस्त से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे।
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शशांक किशोर Cricinfo में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं

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लाल गेंद की क्रिकेट में अपनी वापसी का पूरा आनंद ले रहे हैं अर्शदीप

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