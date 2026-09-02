तिलक वर्मा और निधीश ने साउथ ज़ोन को दलीप ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पहुंचाया

साउथ ज़ोन 312 (तिलक 116, गोपाल 87, बराड़ 4-88) और 182/3 (तिलक 51*, स्मरण 32*) ने नॉर्थ ज़ोन 195 (इक़बाल 76, कवरेप्पा 4-66) और 297 (सांगवान 76, दोसेजा 52, निधीश 5-56) को सात विकेट से हराया।

बुधवार को लंच से ठीक पहले दो विकेट जल्दी गिरने के बाद नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करने उतरे तिलक ने आर स्मरण के साथ चौथे विकेट के लिए नाबाद 80 रन की साझेदारी की। स्मरण 31 रन बनाकर नाबाद लौटे। पहली ही गेंद पर बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक के ख़िलाफ़ एलबीडब्ल्यू की क़रीबी अपील से बचने वाले तिलक ने लक्ष्य 50 रन से नीचे आने तक संयमित बल्लेबाज़ी की और उसके बाद अपने शॉट्स का दायरा बढ़ाया।

रणजी ट्रॉफ़ी में सबसे अधिक रन बनाने के बाद इंडिया ए टीम में जगह की दावेदारी मजबूत कर रहे स्मरण ने पूरी पारी में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्पिनरों को दबाव बनाने का मौक़ा नहीं दिया। काली मिट्टी की सपाट पिच ने भी गेंदबाज़ों की ज़्यादा मदद नहीं की।

पिच पर स्पिनरों के लिए ज़्यादा मदद नहीं थी लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक़ ने अपनी कौशल के दम पर दो विकेट हासिल किए। क्वार्टर फ़ाइनल की लाल मिट्टी वाली पिच पर स्पिनरों के लिए काफ़ी मदद थी और आबिद ने उस दौरान कमाल की गेंदबाज़ी की थी।

मैच का रुख़ तीसरे दिन के अंतिम सत्र में बदला, जब साउथ ज़ोन के तेज गेंदबाज़ों ने असर डाला। केरल के तेज़ गेंदबाज़ एम डी निधीश ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना 10वां पांच विकेट हॉल पूरा करते हुए 56 रन देकर पांच विकेट लिए। बुधवार सुबह पहले सत्र में नॉर्थ के गिरे तीनों विकेट भी उन्होंने ही चटकाए, जिससे विपक्ष की बढ़त 180 रन तक सीमित रह गई।

नॉर्थ ज़ोन दूसरी पारी में अपने बल्लेबाज़ी पतन को मैच का टर्निंग प्वाइंट मानेगा। सनत सांगवान के अर्धशतक की बदौलत टीम 2 विकेट पर 175 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन दूसरे सत्र में निधीश और लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल ने मैच का रुख़ पलट दिया। नॉर्थ ज़ोन ने 40 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए। बाद में अंशुल कम्बोज और निशांत सिंधु ने कुछ उपयोगी रन जोड़कर बढ़त को 100 के पार पहुंचाया। दोनों ने आठवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की और टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ ज़ोन की शुरुआत सकारात्मक रही। ओपनर रिकी भुई और एन जगदीशन ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े। हालांकि, इसके बाद छह गेंदों के भीतर दो विकेट गिर गए। शेख़ रशीद का ख़राब प्रदर्शन जारी रहा और वह पहली पारी के शून्य के बाद दूसरी पारी में सिर्फ़ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इससे साउथ ज़ोन कुछ दबाव में आ गया, लेकिन स्मरण और तिलक ने जिम्मेदारी संभालते हुए अटूट साझेदारी की और टीम को फ़ाइनल में पहुंचा दिया।