शाहबाज़ की बदौलत ईस्ट ज़ोन ने नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को पारी के अंतर से हराया

ईस्ट ज़ोन 467 (शाहबाज़ 167, घरामी 146, जोतिन 3-64, चौधरी 3-102) ने नॉर्थ ईस्ट ज़ोन 111 (भाटेवाड़ा 32, सरकार 5-20, शाहबाज़ 3-20) और 146 (जोतिन 39, रॉय 5-37) को एक पारी और 210 रन से हराया

मैच में नॉर्थ ईस्ट ज़ोन की पकड़ सिर्फ़ शुरुआती सुबह के दौरान दिखाई दी, जब उसने ईस्ट ज़ोन को 25 रन पर 2 विकेट और फिर 128 रन पर 5 विकेट कर दिया था। लेकिन वह इस अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सका। शाहबाज़ और घरामी के शतकों की बदौलत ईस्ट ज़ोन ने 467 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में नॉर्थ ईस्ट 78 रन पर 3 विकेट से फिसलकर 111 रन पर ऑलआउट हो गया। मध्यम गति के गेंदबाज़ सरकार ने 20 रन देकर 5 विकेट लिए।

Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight



Picks up 2 wickets in the over. 2 excellent catches as well.



North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.



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एक छोटी साझेदारी के बाद जोसेफ़ लालथनखुमा को शाहबाज़ ने आउट किया। शाहबाज़ ने पहली पारी में भी शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे। कप्तान रोंगसेन जोनाथन का कैच इशान किशन ने विकेट के पीछे शानदार ढंग से पकड़ा, जबकि कांगाबाम प्रियो जीत को रॉय ने आउट किया। उनका कैच विराट सिंह ने बेहतरीन ढंग से पकड़ा।

पहली पारी में सिर्फ़ एक विकेट लेने वाले रॉय तीसरे दिन कई मौक़ों पर लगभग अजेय नज़र आए। वह मुख्य रूप से विकेट के चारों ओर से गेंदबाज़ी करते रहे और लगातार स्टंप्स की लाइन पर गेंद डालते रहे। उनकी आर्म बॉल और गति में हल्के बदलाव ने बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं।