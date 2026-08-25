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क्वार्टर फ़ाइनल, BCCI CEG ग्राउंड B, August 23 - 25, 2026, दलीप ट्रॉफ़ी

ईस्ट ज़ोन की पारी और 210 रन से जीत

shahbaz-ahmed
प्लेयर ऑफ़ द मैच
शाहबाज़ अहमद
, ईस्ट ज़ोन
167, 3/20 & 1/53
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शाहबाज़ की बदौलत ईस्ट ज़ोन ने नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को पारी के अंतर से हराया

शाहबाज़ और सुदीप घरामी ने ईस्ट ज़ोन के लिए जड़े शतक तो वहीं अभिजीत सरकार और अनुकूल रॉय ने खोले पंजे

Cricinfo स्टाफ़
Published: Aug 25, 2026, 10:25 AM (10 hrs ago)
Shahbaz Ahmed and Sudip Gharami struck centuries for East Zone, East Zone vs North East Zone, Duleep Trophy 2026-27, 1st day, Bengaluru, August 23, 2026

ईस्ट ज़ोन के लिए शाहबाज़ अहमद और सुदीप घरामी ने शतक लगाए  •  CAB

ईस्ट ज़ोन 467 (शाहबाज़ 167, घरामी 146, जोतिन 3-64, चौधरी 3-102) ने नॉर्थ ईस्ट ज़ोन 111 (भाटेवाड़ा 32, सरकार 5-20, शाहबाज़ 3-20) और 146 (जोतिन 39, रॉय 5-37) को एक पारी और 210 रन से हराया
शाहबाज़ अहमद के करियर के सर्वश्रेष्ठ 167 रन और सुदीप कुमार घरामी के 146 रन के बाद अनुकूल रॉय और अभिजीत सरकार के पांच-पांच विकेट लेने वाले शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट ज़ोन ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 में दलीप ट्रॉफ़ी के क्वार्टर फ़ाइनल में नॉर्थ ईस्ट ज़ोन को एक पारी और 210 रन से आसानी से हरा दिया।
मैच में नॉर्थ ईस्ट ज़ोन की पकड़ सिर्फ़ शुरुआती सुबह के दौरान दिखाई दी, जब उसने ईस्ट ज़ोन को 25 रन पर 2 विकेट और फिर 128 रन पर 5 विकेट कर दिया था। लेकिन वह इस अच्छी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सका। शाहबाज़ और घरामी के शतकों की बदौलत ईस्ट ज़ोन ने 467 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में नॉर्थ ईस्ट 78 रन पर 3 विकेट से फिसलकर 111 रन पर ऑलआउट हो गया। मध्यम गति के गेंदबाज़ सरकार ने 20 रन देकर 5 विकेट लिए।
फ़ॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर नॉर्थ ईस्ट ज़ोन ने तीसरे दिन की सुबह ही अपने पहली पारी के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ अरपित भाटेवाड़ा का विकेट गंवा दिया। उन्हें मुकेश कुमार ने आउट किया। बादलों से घिरे मौसम में मोहम्मद शमी ने गेंद को ख़ासा स्विंग कराया और नॉर्थ ईस्ट ज़ोन के बल्लेबाज़ों के बाहरी किनारे को कई बार चुनौती दी। हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ईस्ट के स्पिनरों के लिए माहौल तैयार कर दिया।
एक छोटी साझेदारी के बाद जोसेफ़ लालथनखुमा को शाहबाज़ ने आउट किया। शाहबाज़ ने पहली पारी में भी शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे। कप्तान रोंगसेन जोनाथन का कैच इशान किशन ने विकेट के पीछे शानदार ढंग से पकड़ा, जबकि कांगाबाम प्रियो जीत को रॉय ने आउट किया। उनका कैच विराट सिंह ने बेहतरीन ढंग से पकड़ा।
पहली पारी में सिर्फ़ एक विकेट लेने वाले रॉय तीसरे दिन कई मौक़ों पर लगभग अजेय नज़र आए। वह मुख्य रूप से विकेट के चारों ओर से गेंदबाज़ी करते रहे और लगातार स्टंप्स की लाइन पर गेंद डालते रहे। उनकी आर्म बॉल और गति में हल्के बदलाव ने बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं।
इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक ओवर में दो विकेट लेकर अपना प्रभाव दिखाया। बाएं हाथ की ऑर्थोडॉक्स स्पिन करते हुए उन्होंने पहले किशन लिंगदोह को कवर के ऊपर हवा में ग़लत शॉट खेलने पर मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने इमलीवति लेमतूर को आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने के लिए ललचाया और गेंद उनके बाहरी किनारे से निकलकर किशन के दस्तानों में चली गई।
आकाश चौधरी और फेइरोइजाम जोतिन ने नौवें विकेट के लिए 39 रन जोड़कर हार को कुछ देर टाला। लेकिन इसके बाद रॉय ने अपना पांच विकेट का पंजा पूरा करके ईस्ट ज़ोन को जीत दिला दी। उन्होंने पहले चौधरी को क्लीन बोल्ड किया और फिर जोतिन को आउट किया। किशन ने लेग साइड पर स्टंपिंग पूरी की और लंच के कुछ ही देर बाद ईस्ट ज़ोन ने जीत हासिल कर ली।
ईस्ट ज़ोन का सेमीफ़ाइनल में सामना पिछले सीज़न की दलीप ट्रॉफ़ी विजेता सेंट्रल ज़ोन से होगा। यह मैच 30 अगस्त से शुरू होगा।
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